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Tanyeli hastane odasından paylaştı! "Onların hakkı ödenmez"

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor. Art arda operasyon geçiren Tanyeli, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında da sıklıkla bilgi veriyor. Ünlü isim, son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:55
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Tanyeli hastane odasından paylaştı! Onların hakkı ödenmez

Asıl adı "Öznur Kral" olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor.

Bir süredir hastanede olan ve hasta yatağından sık sık paylaşımlarda bulunan Tanyeli, 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Tedavisi halen devam eden Tanyeli'den yeni paylaşım geldi.

Tedavi sürecinin kahramanlarıyla poz veren Tanyeli, "Onların hakkı ödenmez" notunu ekledi.

Tanyeli'den yeni paylaşım / Kaynak: InstagramTanyeli'den yeni paylaşım / Kaynak: Instagram

"ONLARIN HAKKI ASLA ÖDENMEZ"

Tanyeli Instagram yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sabah çok güzel uyandım. Onların hakkı asla ödenmez. Sabaha kadar burada en yakın dostlarım 2.5 aydır hemşirelerim meleklerim oldu. Bütün ekibe doktorlarımıza en çok da hemşirelere teşekkür ederim. Sabaha kadar ağrımı sızımı her şeyimi onlar çekiyor. Hakkınızı helal edin."

Hastane odasından paylaştı / Kaynak: InstagramHastane odasından paylaştı / Kaynak: Instagram

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