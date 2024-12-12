Tanyeli hastane odasından paylaştı! "Onların hakkı ödenmez"

Bir süredir hastanede olan ve hasta yatağından sık sık paylaşımlarda bulunan Tanyeli, 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Tedavisi halen devam eden Tanyeli'den yeni paylaşım geldi.

"ONLARIN HAKKI ASLA ÖDENMEZ"

Tanyeli Instagram yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sabah çok güzel uyandım. Onların hakkı asla ödenmez. Sabaha kadar burada en yakın dostlarım 2.5 aydır hemşirelerim meleklerim oldu. Bütün ekibe doktorlarımıza en çok da hemşirelere teşekkür ederim. Sabaha kadar ağrımı sızımı her şeyimi onlar çekiyor. Hakkınızı helal edin."

Hastane odasından paylaştı / Kaynak: Instagram