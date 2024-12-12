Maden suyu osteoporoz riskini azaltıyor! Günde 2 şişe içerseniz...

Son yıllarda sağlıklı yaşamın ön planda olmasıyla birlikte doğal içecekler de popülerlik kazandı. Bu içeceklerin başında ise doğal maden suyu yer alıyor. Doğal maden suyu, mineraller açısından zengin yapısıyla vücuda önemli faydalar sağlıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:23 PAYLAŞ ABONE OL

Doğal maden suyu, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılmakta olup, günümüzde de sıklıkla tercih edilen bir içecek olmuştur. Diyetisyen Ceyda Demirel, sağlığa faydaları ile bilinen doğal maden suyunun doğru tüketilmesi gerektiğini vurguladı. "OSTEOPOROZ RİSKİNİ AZALTIYOR" Dyt. Demirel, maden suyunda yer alan besin değerlerini şu şekilde paylaştı: "Kalsiyum (Ca): Kemik ve diş sağlığı için kritik öneme sahiptir, osteoporoz riskini azaltır. Magnezyum (Mg): Kasların gevşemesine yardımcı olur, sinir sistemi sağlığını destekler. Sodyum (Na): Vücutta sıvı dengesini sağlar. Ancak düşük sodyumlu maden suları, yüksek tansiyonu olan bireyler için daha uygundur. Potasyum (K): Kalp ritminin düzenlenmesine katkı sağlar. Bikarbonat: Sindirim sistemini destekler, mide asidini dengeleyerek reflü gibi sorunları azaltabilir." Kaynak : AA

"SODYUM ORANI 100 MG'IN ALTINDA OLMALI" Maden suyu tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine değinen Dyt. Demirel, "Doğru bir tüketim stratejisi, maden suyundan alacağınız faydayı artırır. Katkı maddesi içermeyen doğal maden sularını seçin. Sodyum oranının 100 mg'ın altında olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle tansiyon hastaları için düşük sodyum içerikli maden suları önerilir. Çok soğuk içildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Fazla tüketim, bazı bireylerde böbrek taşı riskini artırabilir" diye belirtti. "KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER" Dyt. Demirel, maden suyunun faydalarını şöyle sıraladı: "Kemik sağlığını destekler: Kalsiyum içeriği, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltır. Sindirimi kolaylaştırır: Bikarbonat içeriği sayesinde mideyi rahatlatır ve yemek sonrası şişkinliği azaltır. Kas kramplarını önler: Magnezyum içeriği, spor yapanlar ve aktif bireyler için kas sağlığını destekler. Cildi destekler: İçerdiği mineraller, cildin elastikiyetini artırarak daha parlak ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Enerji verir: Elektrolit dengesini düzenleyerek yorgunluk hissini azaltır." Kaynak : AA