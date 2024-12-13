Kırmızı ışıkta facia! Hastaneye 500 metre kala hayatını kaybetti

Kağıthane'deki hastaneden Bahçelievler'deki hastaneye 4 Ekim akşamı sevki yapılan 47 yaşındaki kanser hastası Nejla Saltık'ı taşıyan ambulans, Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçti ve iki araca çarpıp yan yattı. Gitmesi planlanan hastaneye 500 metre kala yaşanan kazada ön koltukta oturan Nejla Saltık'ın ağabeyi, ambulans şoförü, iki sağlık görevlisi ve diğer araçların sürücüleri yaralandı.

Nejla Saltık ise oracıkta yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, kardeşinin ölümüyle sarsılan Macit Saltık, "Ambulansa binerken son kez konuştuk. Bana son sözleri, 'Abi sen de mi benimle geliyorsun' oldu" dedi.