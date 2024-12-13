Kırmızı ışıkta facia! Hastaneye 500 metre kala hayatını kaybetti

Kağıthane'deki hastaneden Bahçelievler'deki hastaneye 4 Ekim akşamı sevki yapılan 47 yaşındaki kanser hastası Nejla Saltık'ı taşıyan ambulans, Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçti ve iki araca çarpıp yan yattı. Gitmesi planlanan hastaneye 500 metre kala yaşanan kazada ön koltukta oturan Nejla Saltık'ın ağabeyi, ambulans şoförü, iki sağlık görevlisi ve diğer araçların sürücüleri yaralandı.
Nejla Saltık ise oracıkta yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, kardeşinin ölümüyle sarsılan Macit Saltık, "Ambulansa binerken son kez konuştuk. Bana son sözleri, 'Abi sen de mi benimle geliyorsun' oldu" dedi.
Sabah'ın haberine göre Kaza, 4 Ekim akşamı Bağcılar ilçesi Mahmutbey Caddesi'nde yaşandı. İBB'ye ait 112 ambulans şoförü Nevzat K., Kağıthane'deki hastaneden Bahçelievler'deki hastaneye yoğun bakıma sevki istenen Nejla Saltık'ı alarak yola çıktı. Saltık'ın yanında sağlık görevlileri Haydar D. ve Sinan K. de vardı.
Kadının ağabeyi Mecit Saltık da önde ambulans şoförünün yanında oturuyordu. Cadde üzerinde hızla seyir halinde bulunan ambulans, trafik ışıklarından geçerken Yüksel G.'nin otomobili ile çarpıştı ve karşı şeride geçerek trafik ışıklarında bekleyen Ersoy Ö.'nün otomobilinin üzerine devrildi.
Ambulans şoförü Nevzat K., sağlık görevlileri Haydar D., Sinan K. ve Mecit Saltık yaralandı. Kazadan herkes yaralı kurtulurken, şifa bulmak üzere hastaneye sevk edilmeye çalışılan evli ve 1 çocuk annesi Nejla Saltık hayatını kaybetti. Saltık, 5 Ekim'de Kağıthane, Sanayi Mahallesi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nejla Saltık'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Yüksel G. ve alkollü olduğu tespit edilen Ersoy Ö. "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Her iki isim de sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Nevzat K. ise savcılık dosyasında hem mağdur hem şüpheli olarak yer aldı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA İKİ KUSURLU
Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, ambulans şoförü Nevzat K. asli kusurlu, Yüksel G. ise tali kusurlu bulundu. Ersoy Ö.'nün ise kusurunun bulunmadığı raporda yer aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunun sonucunda talihsiz kadının kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak. Saltık'ın ölümünün doğal yolla mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği otopsi raporu ile belirlenecek.
"ABİ SEN DE BENİMLE Mİ GELİYORSUN?"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Nejla Saltık'ın abisi Macit Saltık ise kaza öncesi kardeşinin hayatta olduğunu ve son konuşmasında kendisine, 'Abi sen de benimle mi geliyorsun' dediğini söyledi. Macit Saltık, "Kız kardeşim Nejla Saltık'ı Bahçelievler'deki hastaneye sevk ettirmek amacıyla İBB Hızır Acil 112 ambulansıyla Mahmutbey Caddesi üzerinde seyir halindeydik. Ambulansın şoför koltuğunun yanında oturuyordum. Ambulansın siren tertibatı çalışıyordu. Bizim bulunduğumuz şerit için kırmızı ışık yanıyordu. Ambulans şoförü ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Ambulans hızı ile seyir halindeydik. Bu esnada bize beyaz renkli bir araç çarptı. Bu aracın hızının fazla ya da eksik olduğunu bilmiyorum. Ancak emin olduğum kırmızı ışıkta geçen araç benim içinde bulunduğum ambulanstır. Kardeşim kaza öncesinde hayattaydı. Bana, 'Abi sen de benimle mi geliyorsun' diye seslendi" dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.