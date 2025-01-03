Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Kur’an-ı Kerim’e büyük saygısızlık | Ferdi Tayfur hayranlığı ile biliniyordu

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK!
Görüntülerde Ünlü'nün, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve bastığı görülürken, olay sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Antalya Emniyet Müdürlüğü Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.
Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.