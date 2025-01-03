Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Kur’an-ı Kerim’e büyük saygısızlık | Ferdi Tayfur hayranlığı ile biliniyordu

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü 'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı (Ekran görüntüsü)

KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Görüntülerde Ünlü'nün, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve bastığı görülürken, olay sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.