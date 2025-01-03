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Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Kur’an-ı Kerim’e büyük saygısızlık | Ferdi Tayfur hayranlığı ile biliniyordu

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşımları büyük tepki topladı. Konu kısa sürede gündem olurken Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek gözaltına aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:18
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Talha Siraç Ünlü gözaltına alındı! Kur’an-ı Kerim’e büyük saygısızlık | Ferdi Tayfur hayranlığı ile biliniyordu

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı (Ekran görüntüsü)Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı (Ekran görüntüsü)

KUR'AN-I KERİM'E BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Görüntülerde Ünlü'nün, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve bastığı görülürken, olay sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldiTalha Siraç Ünlü'nün görüntüleri sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı (Ekran görüntüsü)Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı (Ekran görüntüsü)

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