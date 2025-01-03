Ocak 2025 kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Ocak ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık ve yıllık enflasyon verilerinin açıklamasının ardından belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2025 için belirlendi.

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için başlatılan kiralara yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024 itibari ile son buldu. Bu tarihten itibaren kira zamlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenmesine karar verildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira zamlarına çevrildi.