Ocak 2025 kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Ocak ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık ve yıllık enflasyon verilerinin açıklamasının ardından belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak 2025 için belirlendi.
Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için başlatılan kiralara yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024 itibari ile son buldu. Bu tarihten itibaren kira zamlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenmesine karar verildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira zamlarına çevrildi.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.
OCAK 2025 KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı. Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı verecek. Aralık ayında kira zam oranı yüzde 60,45 olarak hesaplandı. Ocak ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı verecek. On iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti.
OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
* Örnek Konut Kirası: 20.000 TL
* Kira Artış Oranı: 58,51
* Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 11.702
* OCAK 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 31,702
Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 58,51 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.
KİMİN KİRASI NE KADAR OLDU?
|Mevcut Tutar (TL)
|Artış Tutarı (TL)
|Zamlı Tutar (TL)
|10.000
|5.851
|15.851
|10.500
|6.143,05
|16.643,05
|11.000
|6.435,1
|17.435,1
|11.500
|6.727,15
|18.227,15
|12.000
|7.019,2
|19.019,2
|12.500
|7.311,25
|19.811,25
|13.000
|7.603,3
|20.603,3
|13.500
|7.895,35
|21.395,35
|14.000
|8.187,4
|22.187,4
|14.500
|8.479,45
|22.979,45
|15.000
|8.771,5
|23.771,5
|15.500
|9.063,55
|24.563,55
|16.000
|9.355,6
|25.355,6
|16.500
|9.647,65
|26.147,65
|17.000
|9.939,7
|26.939,7
|17.500
|10.231,75
|27.731,75
|18.000
|10.523,8
|28.523,8
|18.500
|10.815,85
|29.315,85
|19.000
|11.107,9
|30.107,9
|19.500
|11.400
|30.900
|20.000
|11.692,05
|31.692,05
|Mevcut Tutar (TL)
|Artış Tutarı (TL)
|Zamlı Tutar (TL)
|20.500
|11.984,55
|32.484,55
|21.000
|12.276,60
|33.276,60
|21.500
|12.568,65
|34.068,65
|22.000
|12.860,70
|34.860,70
|22.500
|13.152,75
|35.652,75
|23.000
|13.444,80
|36.444,80
|23.500
|13.736,85
|37.236,85
|24.000
|14.028,90
|38.028,90
|24.500
|14.320,95
|38.820,95
|25.000
|14.613,00
|39.613,00
|25.500
|14.905,05
|40.405,05
|26.000
|15.197,10
|41.197,10
|26.500
|15.489,15
|41.989,15
|27.000
|15.781,20
|42.781,20
|27.500
|16.073,25
|43.573,25
|28.000
|16.365,30
|44.365,30
|28.500
|16.657,35
|45.157,35
|29.000
|16.949,40
|45.949,40
|29.500
|17.241,45
|46.741,45
|30.000
|17.533,50
|47.533,50
|Mevcut Tutar (TL)
|Artış Tutarı (TL)
|Zamlı Tutar (TL)
|30.500
|17.825,55
|48.325,55
|31.000
|18.117,60
|49.117,60
|31.500
|18.409,65
|49.909,65
|32.000
|18.701,70
|50.701,70
|32.500
|18.993,75
|51.493,75
|33.000
|19.285,80
|52.285,80
|33.500
|19.577,85
|53.077,85
|34.000
|19.869,90
|53.869,90
|34.500
|20.161,95
|54.661,95
|35.000
|20.454,00
|55.454,00
|35.500
|20.746,05
|56.246,05
|36.000
|21.038,10
|57.038,10
|36.500
|21.330,15
|57.830,15
|37.000
|21.622,20
|58.622,20
|37.500
|21.914,25
|59.414,25
|38.000
|22.206,30
|60.206,30
|38.500
|22.498,35
|61.098,35
|39.000
|22.790,40
|61.790,40
|39.500
|23.082,45
|62.582,45
|40.000
|23.374,50
|63.374,50