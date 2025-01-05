Sütten su çıktı! Tarım bakanlığı hareket geçti: Tek tek toplatılıyor

Ünlü zincir marketin Birşah markalı sütünde Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri su tespit etti. Bunun üzerine bakanlık yetkilileri bu ürünlerin toplatılması için talimat verirken sütü üreten Danone tarafından da bir açıklama geldi.

Birşah marka sütlerin bazı partilerin su kullanıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri yaptığı denetimlerde bu sütlerin tespiti üzerine harekete geçildi.

Ürünlere yönelik yapılan analizlerde 1 litre yüzde 3,1 yağlı UHT sütlere su karıştırıldığı tespit edilirken bakanlık yetkilileri, ürünlerin toplatılması için talimat verdi.

Sütten çıkan şoke etti! Bakanlık harekete geçti

ÜRETİCİ DANONE'DEN AÇIKLAMA

Skandala ilişkin Danone tarafından açıklamada, sütün üretim aşamasında kullanılan sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla kullanılan suyun, teknik bir hata sonucu ürünlere karıştığı vurgulanarak bu hatanın yalnızca 176.L parti numaralı ürünleri etkilediği belirtildi. Bu ürünlerin sağlığa açısından risk taşımadığı da vurgulanan açıklamada vatandaşların satın aldığı 176.L numaralı ürünlere rastlamaları durumunda ürünü iade etmeleri gerektiği bildirildi.

Bu olay sonrası ünlü zincir marketinde su karıştırılmış sütlerin toplatılmalarına başlandı ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğine yönelik denetimlerini artırarak sürdüreceğini duyurdu.