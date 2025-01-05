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İstanbul'da dehşet anları kamerada! Freni tutmayan kamyon markete çarptı

Beyoğlu'nda yokuş aşağı inmek isteyen kamyonun frenleri tutmayınca olan oldu. İnişi sırasında frenleri tutmadığı iddia edilen bir kamyonet, marketin tentesine ve duvara çarparak durabildi. Dehşet kazada markette maddi hasar oluşurken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:35
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İSTANBUL’DA DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Beyoğlu'nda yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadığı iddia edilen BEDAŞ'a ait kamyonet, marketin tentesine ve duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA KAMYONET MARKETE ÇARPTI

FREN TUTMADI DEHŞET SAÇTI

Olay, 21 Aralık Perşembe günü saat 11.20 sıralarında Kadımehmetefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetin sürücüsü yokuş aşağıya inmeye başladı. O sırada freni tutmadığı iddia edilen kamyonet, sokakta bulunan bir marketin önce tentesine ardından da duvarına çarparak durabildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kazada yaralanan olmazken, markette yaklaşık 60 bin liralık hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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