Üsküdar'da feci kaza! Polis ağır yaralandı

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı polis memuru ağır yaralandı.
Kuzguncuk sahil yolundaki hasarlı trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuruna, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada G.D'nin (19) kullandığı motosiklet çarptı.
POLİS AĞIR YARALI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen polis memuru, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü G.D. işlemleri için emniyete götürüldü.