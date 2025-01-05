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Üsküdar'da feci kaza! Polis ağır yaralandı

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine giden polis memuruna yolun karşısına geçmek istediği esnada bir motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 23:47
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ÜSKÜDAR’DA FECİ KAZA! POLİS AĞIR YARALANDI

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı polis memuru ağır yaralandı.

Kuzguncuk sahil yolundaki hasarlı trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuruna, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada G.D'nin (19) kullandığı motosiklet çarptı.

POLİS AĞIR YARALI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen polis memuru, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü G.D. işlemleri için emniyete götürüldü.

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