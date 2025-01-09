Köfte ve kıymada kanatlı eti! Gıda teröristleri listesinde lüks otel | Bakanlık paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.