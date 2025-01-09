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İstanbul'da silahlı saldırı paniği! Yaralılar var

Çekmeköy'de akşam saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yaptığı incelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 00:35
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İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI! 2 YARALI

Çekmeköy'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Asuman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından sokaktaki 2 kişiye silahla ateş açıldı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şahıslar ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yaptığı incelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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