Sosyal medyaya yaş sınırı! Hangi değişiklikler olacak?

Adaylar 13 Temmuz 2025'te ÖSYM 'nin Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek. Atamalar bu sınav sonuçlarına yapılacak. Bu sınavla birlikte adayların Milli Eğitim Akademisi 'ne giriş süreci başlatılacak.

ÖĞRETMENLER AGS'YE GİRECEK 2025 yılından itibaren öğretmen adayları için artık Kamu ve Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavı olmayacak.

AGS'NİN FARKI NE OLACAK?



Öğretmelerin katılacağı AGS'nin KPSS'den en önemli farkı Talim Terbiye Kurulu'nun onayladığı programların da sınava dâhil edilmesi olacak. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak. Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.