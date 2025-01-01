2025’te trafik cezaları belli oldu! Hız sınırı ihlali cezası ne kadar?

Yeni yılda kırmızı ışık ihlaline 2 bin 167 TL ceza kesilecek (AA)



KIRMIZI IŞIK İHLALİNE 2 BİN 167 LİRA CEZA

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, sürücü belgesini yanında bulundurmayanlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter sürme kurallarına uymayan sürücülere, 2 bin 167 lira ceza uygulanacak. Ters yönde araç sürene ise 9 bin 267 lira ceza verilecek. Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alan yolcular, 3 bin 84 lira ceza ödemek zorunda kalacak.



Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 3 bin 755 lirayla cezalandırılacak. Araç tescil belgesinin bulundurulmaması durumunda sürücüye 843 lira ceza verilecek. Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, farklı okunmasını veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 3 bin 809 lira ceza kesilecek. Sahte veya başka bir araca tescilli plakayı takana veya kullanana ise 46 bin 302 lira ceza uygulanacak.

Hız sınırını aşana 9 bin 267 TL'ye varan ceza kesilecek (AA)



HIZ SINIRI İHLALLERİ

Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak. Takograf ve taksimetre kullanmayan, muayenede emniyetsiz raporu verilen araçla trafiğe çıkan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 4 bin 512 lirayla cezalandırılacak. Kış lastiği kuralına uymayanlar, 5 bin 856 lira ceza ödeyecek.



SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANANLAR

Sürücü belgesiz araç kullananlara, belgesi iptal edilenler ile sürücü belgesine el konulduğu halde trafiğe çıkanlara 18 bin 677 lira ceza uygulanacak. Kendi belgesinin sınıfı dışında araç kullanana ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Abartılı egzoz kullananlar 9 bin 267 lirayla cezalandırılacak.