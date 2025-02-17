Sondaj çalışmalarında tedirgin eden olay! Metan gazından çıkan alevler hala sürüyor

Tedirgin eden olay! Yer altından çıkan metan gazı alev aldı | Fotoğraf-İHA

ALEVLER HALA SÜRÜYOR! BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yaklaşık 6 saattir kontrollü şekilde yanan metan gazı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Bölgede olumsuz hiçbir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve doğalgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir.

Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7x24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."