Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi! Yönetim "kal" demeyecek

Tüpraş Stadı 'nda yapılan mücadelenin 23. dakikasında Rafa Silva 'nın golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada ise Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı. Mücadelesine devam eden Galatasaray, 45. dakikada Lucas Torreira'nın attığı şık golle devre arasına 1-1 eşitlikle girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri sonuç vermeyince Galatasaray, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ligde Beşiktaş derbisine kadar bu sezon 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 29. haftayı mağlubiyetle kapatarak namağlup ünvanını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, ligde 71 puanda kaldı.

ZİRVEDE PUAN FARKI 6'YA İNDİ

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 9 puanlık farkı koruyamadı.

Ligde 29. hafta öncesinde maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önde olan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin Sipay Bodrum FK'yi yendiği haftayı puansız kapattı. Bu sonuçla 1 maçı fazla olan Galatasaray 71 puanda kalırken, Fenerbahçe 65 puana çıktı.

Sarı-kırmızılıların bay geçeceği 30 haftada sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, maç sayısını eşitleyeceği Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmek için mücadele edecek.