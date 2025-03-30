Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi! Yönetim "kal" demeyecek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.
Tüpraş Stadı'nda yapılan mücadelenin 23. dakikasında Rafa Silva'nın golüyle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 36. dakikada ise Przemyslaw Frankowski'nin kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kaldı. Mücadelesine devam eden Galatasaray, 45. dakikada Lucas Torreira'nın attığı şık golle devre arasına 1-1 eşitlikle girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüne engel olamadı ve bir kez daha geri düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un hamleleri sonuç vermeyince Galatasaray, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Ligde Beşiktaş derbisine kadar bu sezon 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 29. haftayı mağlubiyetle kapatarak namağlup ünvanını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, ligde 71 puanda kaldı.
ZİRVEDE PUAN FARKI 6'YA İNDİ
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 9 puanlık farkı koruyamadı.
Ligde 29. hafta öncesinde maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önde olan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin Sipay Bodrum FK'yi yendiği haftayı puansız kapattı. Bu sonuçla 1 maçı fazla olan Galatasaray 71 puanda kalırken, Fenerbahçe 65 puana çıktı.
Sarı-kırmızılıların bay geçeceği 30 haftada sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, maç sayısını eşitleyeceği Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürmek için mücadele edecek.
YILDIZ İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara son dönemde sergilediği performansla eleştiri konusu olmuştu. Brezilyalı futbolcunun düşük oyunu sonrası yeni sezonda yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Yönetimin iyi bir teklif gelmesi halinde Sara'ya "kal" demeyeceği öne sürüldü.