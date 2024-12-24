Balıkesir’deki patlama yaşanan fabrika ne üretiyordu? Balıkesir ZSR fabrikada kaç kişi çalışıyordu?

Olayın gerçekleştiği tesisde patlayıcı maddelerin üretimi yapılıyordu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Son gelen bilgilere göre, yaşanan patlamada 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Fabrikanın çevresi güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu açıklamasında, "İlimizde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde 24.12.2024 günü saat 08.25 sıralarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışan vefat etmiş, 4 çalışan ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Patlamanın ardından ZSR fabrika sahibinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Balıkesir Karesi ilçesinde patlama meydana gelen fabrikanın sahibi ile ilgili detaylar…

Balıkesir ZSR Sahibi Kim?

Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde 24.4.2024 tarihinde paylaşılan bilgi şöyle: "Hâlihazırda Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi."