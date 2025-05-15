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Soğan tarlasında şoke eden olay! Ekipler alarma geçti: Tam 104 yıllık

Tarlada çalışan çiftçi gördüğü manzara ile şoke oldu. Soğan tarlasındaki mühimmatı fark eden çiftçi durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Bulunan mühimmat ekiplerin kontrolünde imha edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2025 23:57
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SOĞAN TARLASINDA BULUNDU!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çiftçinin karşılaştığı manzara hem şoke etti hem de ekipleri alarma geçirdi.

ÇİFTÇİ ŞAŞKINA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

1921 YILINDA ALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti. El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor. Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARA UYARI: GÖRÜNCE GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİN

Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

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