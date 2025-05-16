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Hakkari'de karantina! Geçici yasak geldi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı belirtilerek "Büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." denildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 16.05.2025 01:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 01:16
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O İLİMİZDE KARANTİNA! GEÇİCİ YASAK GELDİ

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle il genelinde hayvan hareketleri geçici olarak yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edildiği anımsatıldı.

HAYVANLARDA ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Bu hastalığın insanlarda rahatsızlığa sebep olmadığı ancak büyük ve küçükbaş hayvanlarda, özellikle de oğlak ve buzağılarda ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük ekonomik kayıplara sebep olan şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il geneli karantina tedbirleri kapsamında il içi ve il dışı bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Karantina, hastalığın yayılmasını engellemek için alınmış bilimsel bir tedbirdir. Bu kurallara uymak, sadece hayvanlarımızı değil aynı zamanda çevremizi ve geçim kaynaklarımızı korumaktır."

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