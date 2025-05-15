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Osmaniye'de sağanak kırdı geçti! Dere taştı 7 otomobil sürüklendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası sağanağın vurduğu Osmaniye'de hayat adeta felç oldu. Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 7 otomobil dere yatağında sürüklenirken tarım arazileri sular altında kaldı. Birçok ve iş yerinde su baskınları yaşandı.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapıldığını belirterek "Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor." dedi. İşte o görüntüler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 15.05.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:14
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Osmaniye’de sağanak kırdı geçti! Dere taştı 7 otomobil sürüklendi

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki otomobiller sürüklendi, ev ve iş yerleri zarar gördü.

OSMANİYE'DE ONLARCA ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

DERE TAŞTI OTOMOBİLLER SULAR ALTINDA KALDI

Osmaniye'de Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

VALİ YILMAZ: TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o 2 aracımızda da temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz."

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