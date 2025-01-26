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Sivas'ta hastanede panik anlar! Patlama oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı. Ekiplerin alarma geçtiği olayda patlama sonucu sızan gaz AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.01.2025 19:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:54
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SİVAS’TA HASTANEDE PATLAMA!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde karbon filtre patladı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN PATLAMA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonucu kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi.

KİMYASAL GAZ TAHLİYE EDİLDİ

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

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