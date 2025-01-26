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Emekli öğretmenden Mehmetçiğe duygulandıran hediye!

Kahraman Mehmetçiklerimizi düşünerek çorap, atkı ve eldiven ören emekli öğretmen Mevlüde Barış'ın bu anlamlı hediyesi dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Mevlüde öğretmenin hediyeleri teslim alındı. O anlar ise bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.01.2025 19:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:45
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Emekli öğretmenden Mehmetçiğe duygulandıran hediye!

Emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklere çorap, atkı ve eldiven gönderdi.

Emekli öğretmenden Mehmetçiklere çorap, atkı, eldivenEmekli öğretmenden Mehmetçiklere çorap, atkı, eldiven

Milli Savunma Bakanlığı, Mevlüde öğretmenin hediyelerinin teslim alındığı anları sosyal medyada paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayırsever emekli öğretmen Mevlüde Barış, Mehmetçiklerimiz için çorap, atkı, eldiven hediye etmek istediğini belirterek bizlere ulaştı. Evinde ziyaret ettiğimiz Mevlüde Barış öğretmenimize teşekkür ederek, Mehmetçiklerimiz adına hediyelerini teslim aldık. Hayırsever öğretmenimizi saygıyla ve hürmetle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz" denildi.

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