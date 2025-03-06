5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobil gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Henüz 5 günlükken anne ve babasız kalan ve kazada ağır yaralanan Su Alya bebeğin tedavisi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti (AA)

Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın doğum doktoru olarak görev yaptığı, eşi Selman Güngör'ün ise bir otomotiv firmasında mühendis olduğu öğrenildi.

İstanbul Acıbadem Üniversitesinden mezun olan ve görev yaptığı Düzce'deki hastanede onlarca bebeğin doğumuna eşlik eden doktor Yonca Güngör'ün bebeğine doyamadan kazada ölmesi büyük üzüntü yarattı.