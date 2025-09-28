Silahlı kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kılıçarslan (25), Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Fırat D. (22) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

Kavgada, Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20), yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kılıçarslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırat D. ve Samet S.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.