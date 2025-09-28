Haberler Tıkla Haberleri Silahlı kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan husumetli kişilerin karşılaşması ile kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 28.09.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:29
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kılıçarslan (25), Kırsal Kozluca Mahallesi yolunda aralarında husumet bulunan Fırat D. (22) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş etti.

Kavgada, Ahmet Kılıçarslan, Fırat D. ve Samet S. (20), yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kılıçarslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırat D. ve Samet S.'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

