Komşu vahşeti! "Yüksek sesli müzik" kavgasında genç kızdan acı haber

Korkunç olayın adresi Zonguldak oldu. Gökçebey ilçesinde komşular arasında yüksek sesle müzik nedeniyle çıkan kavga dehşetle sona erdi. 24 yaşındaki Dilara kavgada komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:25
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım (24) hayatını kaybetti.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar S. de katıldı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA DİLARA'YI ÖLDÜRDÜ

Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

O CANİ KOMŞU TESLİM OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan Serdar S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor.

