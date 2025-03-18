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Şeyma'nın şüpheli ölümünde flaş detay! Son mesajı ortaya çıktı

Ankara'da 31 yaşındaki Şeyma Gökçe, sevgilisi Hüseyin Uyucu (28) ile yaşadığı evin 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Şeyma'nın şüpheli ölümünde sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının olaydan bir gün önce annesi ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:47
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Şeyma’nın şüpheli ölümünde flaş detay! Son mesajı ortaya çıktı

Ankara'da sevgilisi Hüseyin Uyucu (28) ile yaşadığı evin 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ölümünden 1 gün önce annesi ile olan mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Şeyma Gökçe, 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı binanın 14'üncü katındaki evde pencereden düştü.

Fotoğraf-DHA Fotoğraf-DHA

Ağır yaralanan Şeyma Gökçe, çağrılan ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf-DHA Fotoğraf-DHA

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Evde bulunan Hüseyin Uyucu'nun içeride uyuduğu iddia edilirken, polis eve çilingirle girdi. Gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü. Uyucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf-DHA Fotoğraf-DHA

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME: PARMAK İZİ...

Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis evde inceleme yaptı. Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

ANNEDEN ŞİDDET İDDİASI: ŞİKAYETÇİ OLMADI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

Fotoğraf-DHA Fotoğraf-DHA

İŞTE SON MESAJI

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü.

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