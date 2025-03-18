Şeyma’nın şüpheli ölümünde flaş detay! Son mesajı ortaya çıktı

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SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME: PARMAK İZİ...

Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis evde inceleme yaptı. Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

ANNEDEN ŞİDDET İDDİASI: ŞİKAYETÇİ OLMADI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.