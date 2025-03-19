Ankara'da korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu | Dehşette "sokak köpeği" detayı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu.

Çocuğun yabancı uyruklu F.E. (6) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

6 YAŞINDAKİ FATMA'YI KÖPEKLER Mİ ISIRDI?

Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından, metruk bir binanın önünde bir çocuk cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin 6 yaşındaki Fatma Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde kız çocuğunun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.