Adana’da aile vahşeti! O eski eniştesini yeni eniştesi de onu öldürdü

Adana'da kayınbiraderi Fuat Erkaşka tarafından öldürülen Mustafa Biçer (DHA) CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE TEHDİT TELEFONU Kavga sırasında Emine Tolan'ın önceki eşi Mustafa Biçer'den (27) olan kızı D.'nin, 6 aylık erkek kardeşini yanına alarak, kendisini banyoya kilitlediği ortaya çıktı. Korku dolu anlar yaşayan D.'nin, olaydan sonra kardeşiyle banyodan çıkarak polis ekiplerine sığındığı bildirildi. Ayrıca İhsan Tolan'ın, olaydan bir gün önce eşini telefonla arayıp, "Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın" diyerek, tehditler savurduğu belirtildi. Erkaşka ailesi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Olaydan bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği'ne giden şüpheli Tolan, teslim oldu.

Adana'da kayınbiraderini öldüren İhsan Tolan (DHA) ESKİ ENİŞTESİNİ VURAN KAYINBİRADERİ YENİ ENİŞTESİ ÖLDÜRDÜ Öte yandan, öldürülen Fuat Erkaşka'nın, 20 Kasım 2017'de Emine Tolan'ın boşandığı ilk eşi Biçer'i kendi evlerinin önünde tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi. O dönem polise teslim olan Erkaşka, ifadesinde, eniştesi Mustafa Biçer'in, kız kardeşini ve kendilerini sürekli tehdit ettiğini belirterek, evinin önüne silahla gelince tüfekle öldürdüğünü söyledi. Yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fuat Erkaşka'nın, 2 yıl önce denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edildiği bildirildi.