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Sendika cinayetinin perde arkası! İntihar mektubu ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal Sendikası'nın Şube Başkanı Deniz Ilgan, tartıştığı Şube Sekreteri Erdinç Koç'u tabancayla vurarak öldürdü. Koç olay yerinde hayatını kaybederken, silahlı saldırı sonrası intihar girişiminde bulunan Ilgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajik olayın perde arkası ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:30
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Sendika cinayetinin perde arkası! İntihar mektubu ortaya çıktı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasındaki gerginlik, bir süredir sendika içerisinde gündemdeydi. Ilgan'ın, cinayeti işlemeden önce 15 günlük iznini tamamlayarak göreve döndüğü ve bu süreçte Koç ile ilgili duyduğu dedikodular nedeniyle daha da öfkelendiği iddia edildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz IlganBirleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan

Olay günü Koç ile yüzleşen Ilgan'ın, tartışma sırasında kontrolünü kaybettiği ve Koç'a silahla ateş ettiği öğrenildi. Koç'u öldüren Ilgan, aynı silahla boynuna ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Ilgan'ı ağır yaralı halde Gazi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ilgan da yaşamını yitirdi.

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İNTİHAR MEKTUBUNDA DEDİKODU VE KISKANÇLIK İDDİASI

Sabah'ın haberine göre Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede Deniz Ilgan'ın, olaydan 15 gün önce yıllık iznini tamamlayarak görevine döndüğü tespit edildi. Ilgan'ın odasında yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu.

İntihar mektubunda Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'un yolsuzluk yaptığı, yaptığı işlerde hiçbir şekilde fikir alışverişinde bulunmadığı, arkasından dedikodu yaptığına ve yüzüne karşı sahte bir tavır sergilediğine yönelik ifadeler yer aldığı öğrenildi.

Mektupta ayrıca Ilgan'ın, Koç'un kendisini çekemediği ve kıskandığına dair iddialarda bulunduğu belirtildi.

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SENDİKA CAMİASI ŞOKTA

Bu kanlı hesaplaşma, sendika camiasında derin bir şok etkisi yarattı. Sendika yetkilileri, hem Ilgan hem de Koç'un uzun yıllardır sendikada görev yapan isimler olduğunu belirterek, olayın çalışma arkadaşları arasında derin bir üzüntüye yol açtığını ifade etti.

Şube Sekreteri Erdinç KoçŞube Sekreteri Erdinç Koç

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Sendika içerisindeki diğer çalışanların ifadeleri alınırken, sendikada yaşanan gerilimlerin detayları da araştırılıyor.

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