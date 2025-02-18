Başka Bir Gün 4. bölüm fragmanı: "Serdar katil mi?"

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan 'Başka Bir Gün'ün perşembe günü atv'de yayınlanacak yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Tuna o gece orada olduğunu ilk kez Nehir'e itiraf ederken o da "Serdar katil mi?" diye soruyor.

Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor.