Mutfakta büyük tehlike! Uzmanlar vatandaşı uyardı: Sakın yapmayın

Geçen hafta Bolu'da yaşanan ve ülkeyi yasa boğan yangın felaketi, "Yangına ne kadar hazırlıklıyız, evlerimizde yeterince güvende miyiz?" sorularını akıllara getirdi. Konunun uzmanlarına göre birçok evde saatli bomba var. Çünkü vatandaşlar mutfak ve piknik tüplerini daha ucuz bir alternatif olarak gördükleri otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurtuyor. Uzmanlara göre bu durum yangına adeta davetiye çıkartıyor.
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Uzun yıllardır ağırlıklı olarak Anadolu'daki şehirlerde başvurulan bu yöntem, son dönemde mutfak tüpü fiyatlarının 950 TL'yi geçmesiyle ülke genelinde tırmanışa geçti. Boşalan tüplerini alarak akaryakıt istasyonlarının yolunu tutan vatandaşlar, 12 kilogramlık tüpünü 500-600 TL'ye doldurarak hem alım sırasında hem de evinde kullanırken büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor. Hatta bütçesi düşük kalan bazı vatandaşlar tıpkı aracına gaz alır gibi tüpüne 100-150 liralık dolum bile yapıyor. Bunun kesinlikle yasak olduğunu ve büyük tehlike arz ettiğini belirten uzmanlar, "İstasyonlardan tüp doldurmak en başta istasyon için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu tüpleri alıp eve götüren vatandaşlar için de tehlike eve bomba almakla eşdeğer" diyor.
HER AN PATLAYABİLİR
Mutfak tüplerinin tüpgaz dolum tesislerinde kontrol altında ve garantili olarak doldurulduğunu vurgulayan uzmanlar, "Tesisler buna göre dizayn edilmiş ayarlanmış, testler ve tartımlar yapılıyor. İstesen de az ya da çok dolduramazsın. 12 kilogramlık mutfak tüplerine dolum tesislerinde bir kilogram oranında da havagazı doldurulup, ince ayar yapılıyor. 12 kilogramlık bir tüpe, otogaz istasyonlarında 13 kilogram gaz dolduruluyor. İnce ayar yapılamadığı için tüpün güvenliliği de ortadan kaldırılmış oluyor" diyor.
Mutfak tüplerdeki gazla LPG gazı arasındaki, soğuk ve sıcak havalarda akışkanlığı düzenleyen propan ve bütan gazlarının karışımının bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, şunları anlatıyor: "Mutfak tüpünde kullanılacak gazda yüzde 30 propan yüzde 75 bütan gazı var. Otogazda propan daha yoğun. Propan daha hızlı yanıcı ve basıncı yüksek bir gaz olduğu için mutfakta otogazın ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirir. LPG otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurulan mutfak tüpleri, hava ayarı yapılmadığı için de tehlikelidir. Bu da tüplerin her an patlamaya hazır olduğu anlamına gelir."
"DOLUM YAPAN BAYİLERİN KAPATILMASI GEREKİYOR"
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, uzun süredir bu sorunla mücadele ettiklerini belirterek, "Bu tüpler terör örgütü üyeleri tarafından bomba olarak da kullanılıyor" dedi. Sorunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiklerini aktaran Okumuş, "EPDK personeli sık sık denetim yapıyor ancak cezalar çok caydırıcı olmuyor. O nedenle bu tür dolum yapan istasyonların kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
10 BİN 724 GAZ İSTASYONU VAR
Türkiye'de 79 LPG dağıtım şirketinin bulunduğunu anlatan Okumuş, 10 bin 724 otogaz satan istasyonu olduğu bilgisini verdi. Mutfak tüplerinin dolumu esnasında en küçük bir hatanın istasyonun da patlamasına yol açacağına dikkat çeken Okumuş, "Bu çok ciddi bir felakete yol açar. Bu tüplerin evde de patlama riski var. Allah korusun. 78 canı kaybettik. Hepimizin canı yandı. Böyle bir felaket yaşanmadan acil tedbir alınmalı" şeklinde konuştu.