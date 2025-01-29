Mutfakta büyük tehlike! Uzmanlar vatandaşı uyardı: Sakın yapmayın

Yangınların artmasıyla birlikte uzmanlar, vatandaşları güvenlik konusunda uyarmaya devam ediyor. Son dönemde bazı vatandaşların mutfak tüplerini benzin istasyonlarında doldurduğu tespit edilirken, uzmanlar bu durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, "İstasyonda dolum olmaz. O tüpler patlamaya hazır bir bomba" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:09 PAYLAŞ ABONE OL

Geçen hafta Bolu'da yaşanan ve ülkeyi yasa boğan yangın felaketi, "Yangına ne kadar hazırlıklıyız, evlerimizde yeterince güvende miyiz?" sorularını akıllara getirdi. Konunun uzmanlarına göre birçok evde saatli bomba var. Çünkü vatandaşlar mutfak ve piknik tüplerini daha ucuz bir alternatif olarak gördükleri otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurtuyor. Uzmanlara göre bu durum yangına adeta davetiye çıkartıyor.

Bazı vatandaşlar tüplerini istasyonda dolduruyor (AHABER ARŞİV) Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Uzun yıllardır ağırlıklı olarak Anadolu'daki şehirlerde başvurulan bu yöntem, son dönemde mutfak tüpü fiyatlarının 950 TL'yi geçmesiyle ülke genelinde tırmanışa geçti. Boşalan tüplerini alarak akaryakıt istasyonlarının yolunu tutan vatandaşlar, 12 kilogramlık tüpünü 500-600 TL'ye doldurarak hem alım sırasında hem de evinde kullanırken büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor. Hatta bütçesi düşük kalan bazı vatandaşlar tıpkı aracına gaz alır gibi tüpüne 100-150 liralık dolum bile yapıyor. Bunun kesinlikle yasak olduğunu ve büyük tehlike arz ettiğini belirten uzmanlar, "İstasyonlardan tüp doldurmak en başta istasyon için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu tüpleri alıp eve götüren vatandaşlar için de tehlike eve bomba almakla eşdeğer" diyor.