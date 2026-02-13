Sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşmıştı! Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü
Kış transfer sezonunda Al-Ittihad’dan N'Golo Kante’yi kadrosuna katmak için uzun süre girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle transferde mutlu sona ulaşmıştı. Bugün Başkan Erdoğan ile bir araya gelen şarkıcı Sinan Akçıl, görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Akçıl paylaşımında, “Bugün Kante için teşekkür ettim, merak etmeyin büyük Fenerbahçe camiası.” ifadelerini kullandı.
Kış transfer sezonunda kadrosuna dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'yi katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Al-Ittihad ile uzun süreli bir çıkmaz yaşamıştı.
Suudi temsilcisinin resmi belgeleri son ana kadar iletmemesi, transfer sürecinde aksamalara yol açmış ve anlaşmanın iptal olabileceği yönünde endişelere neden olmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN TRANSFERE SON NOKTAYI KOYMUŞTU
O dönemde Ortadoğu ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek Suudi yetkililerle görüşmesi ve sürece destek vermesiyle birlikte, sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek resmiyete kavuşturdu.
SADETTİN SARAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da transferin ardından Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı. Saran açıklamasında, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kante'nin transfer sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu sonuçlanmasındaki desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Taraftarın süreç boyunca gösterdiği inancın ve desteğin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Saran, birlik ve beraberlik mesajı verdi.