Kante düğümünü Başkan Erdoğan çözdü! İşte transferin perde arkası

BAŞKAN ERDOĞAN: "BU İŞİ BİTİRELİM" Bakan, "Transferin son günüymüş, FIFA'ya bilgi verilmesi gerekiyormuş" deyince Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman'a "Bu işi bitirelim. Transferin de son günüymüş, nasıl bir çözüm üretiriz" ifadesini kullandı.

Yapılan görüşme sonrası Prens Salman'ın da verdiği direktifle Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZE GÜÇ OLMUŞTUR" Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran transferin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçe'mizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. "Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.