Kante düğümünü Başkan Erdoğan çözdü! İşte transferin perde arkası
Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe devre arası transfer döneminde takıma yeni yıldızlar kattı. Sarı lacivertliler son olarak Al-Ittihad forması giyen dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. İptal oldu denilen transferdeki düğümü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek çözdü. İşte dev transferin perde arkası...
Fenerbahçe uzun uğraşlar vermesine rağmen Kante ile En-Nesyri'nin takası konusunda başarılı olamadığını önceki gün resmi sitesinden duyurmuş, taraftarı hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilemişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ TRANSFERİ ÇÖZDÜ
Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 yıl sonra Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret adeta Fenerbahçe'nin şansı oldu.
Sabah'ın haberine göre Al-İttihad'ın transfer bilgilerini FIFA TMS sistemine hatalı girmesiyle transferin çıkmaza girdiği, sarı-lacivertli yönetim tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildi.
Suudi Spor Bakanı aracılığıyla bu işin çözülüp çözülemeyeceği soruldu. Bak, konuyu mevkidaşına iletti ancak ilerleme kaydedilemedi.
BAKAN BAK İLETTİ
Yemeğin sonunda Bakan Bak bu kez Başkan Erdoğan'ın yanına gidip, "Efendim, F.Bahçe'nin bir transfer konusu var" der demez "Evet ben de takip ediyorum. Son durum ne?" yanıtını aldı.