N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve devre arası transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan dünya çapındaki yıldız N'Golo Kante için yürütülen transfer operasyonunun 6 maddelik perde arkası ortaya çıktı.

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine katmaya çok yaklaştı. Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları ile kulübün futbol direktörü Devin Özek, iki gündür süren temasların ardından İstanbul'a döndü.

Al-İttihad ile sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek futbolcu ile yapılan görüşmelerin perde arkası detayları ise şu şekilde:

1. İMZA 2.5 YILLIK Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Chelsea'dan bonservis bedelsiz olarak Al-İttihad'a giden Kante'ye yıllık 8 milyon Euro maaşla 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız yıldız şartları kabul etti.

2. UZATMAYA YANAŞMADI Suudi Arabistan takımı Al İttihad, Kante'nin sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli orta saha oyuncusu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ayrılmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.