CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve devre arası transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan dünya çapındaki yıldız N'Golo Kante için yürütülen transfer operasyonunun 6 maddelik perde arkası ortaya çıktı.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine katmaya çok yaklaştı. Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları ile kulübün futbol direktörü Devin Özek, iki gündür süren temasların ardından İstanbul'a döndü.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Al-İttihad ile sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek futbolcu ile yapılan görüşmelerin perde arkası detayları ise şu şekilde:

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

1. İMZA 2.5 YILLIK

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Chelsea'dan bonservis bedelsiz olarak Al-İttihad'a giden Kante'ye yıllık 8 milyon Euro maaşla 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız yıldız şartları kabul etti.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

2. UZATMAYA YANAŞMADI

Suudi Arabistan takımı Al İttihad, Kante'nin sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli orta saha oyuncusu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ayrılmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

3. MAAŞI 8 MİLYON EURO

Kante, Al İttihad'da kazandığı yıllık 25 milyon Euro maaşı bırakarak, Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

856 MİLYON TL'LİK FEDA

Böylece Fransız yıldız, tam 17 milyon Euro'luk (yaklaşık 856 milyon TL) ciddi bir indirime gitmiş oldu.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

4. SPORTİF HEDEF ÖN PLANA ÇIKTI

34 yaşındaki futbolcu, 2018'de Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Fransa Milli Takımı ile 2026'da da bu kupayı kazanmak istiyor.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Kante, rekabet seviyesi yüksek, sert ve agresif bir ligde oynamayı tercih etti. Bu faktör, Fenerbahçe teklifinin kabul edilmesinde belirleyici oldu.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

5. ALACAĞI, BONSERVİSE SAYILACAK

Kante, transferin gerçekleşmesi adına Al İttihad'dan kalan yaklaşık 12 milyon Euro olan 6 aylık maaş alacağından feragat edecek.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Söz konusu bedel, bonservis olarak kabul edilecek ve oyuncu Fenerbahçe'ye bedelsiz katılacak.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

6. BU KARAR FRANSIZLARI ŞAŞIRTTI

Paris FC ve Monaco başta olmak üzere bazı Fransız kulüpleri, Kante'nin ülkesine dönmesini bekliyordu ve resmi girişimlerde bulundu.

N’Golo Kante’den Fenerbahçe için 856 milyon TL’lik feda!

Fransız gazeteciler, "Fransa'ya dönüşüne inanmış ve heyecanlanmıştık. Ancak görünen o ki Fransız oyunculara yönelik en güçlü hamleleri yapan kulüp Fenerbahçe oldu" yorumunu yaptı.

Mobil uygulamalarımızı indirin