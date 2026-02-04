Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante eşittir mütevazılık: Çöp toplayıcılığından top kapma sanatçılığına...

FUTBOL OKULUYLA DEĞİŞEN KADER Evinin yakınında açılan futbol okulunu öğrenmesi, Kanté'nin hayatındaki dönüm noktası oldu. Kısa sürede yeteneği fark edilen yıldız isim, JS Suresnes takımında futbola adım attı. Fiziksel olarak küçük yapısı nedeniyle uzun süre göz ardı edilse de, bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çekti. "KİMSENİN ÖĞRETMEDİĞİ BİR DİSİPLİNİ VARDI" Kanté'nin eski hocası, o günleri şu sözlerle anlatıyor:

"Bütün gün top çalmaya çalışırdı. Sahanın bir ucundan diğer ucuna koşmak onun doğal antrenmanıydı. Bu disiplini ona kimse öğretmedi."

35.8 MİLYON EUROLUK YILDIZ JS Suresnes ve Boulogne'nin ardından Leicester City'ye uzanan yolculuk, Kanté'yi dünya futbolunun merkezine taşıdı. 2016 yılında 35.8 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu, artık tüm dünyanın konuştuğu bir isimdi. ŞÖHRET GELDİ, MÜTEVAZILIK GİTMEDİ Dev kulüplerde oynamasına rağmen Kanté, lüks yaşamdan her zaman uzak durdu. Düşük model arabası, sade telefonu ve gösterişten uzak hayatıyla dikkat çekti. Pahalı kuaförler yerine kulüp tesislerinin yakınındaki mahalle berberini tercih etti.

ÖĞRENCİLERİN SOFRASINA OTURAN YILDIZ Sosyal medyadan gelen davetleri geri çevirmeyen Kanté, özellikle öğrencilerin evlerine misafir oldu. Onlarla aynı sofraya oturması, yıldız futbolcunun neden bu kadar sevildiğinin en net göstergelerinden biri oldu.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER Kanté, kariyerinde Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşarken; Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İngiltere Kupası'nı kazandı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi zaferleri elde etti.