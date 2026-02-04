CANLI YAYIN
Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante eşittir mütevazılık: Çöp toplayıcılığından top kapma sanatçılığına...

Fenerbahçe camiasında heyecan dorukta! Dünyanın en iyi defansif orta sahalarından biri olarak kabul edilen, mütevazılığıyla futbol dünyasının "altın çocuğu" haline gelen N'Golo Kanté, artık sarı-lacivertli formayı terletecek. İşte Kante'nin yoksulluktan dünya yıldızlığına uzanan ilham veren hayat hikayesi...

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan N'Golo Kanté transferini resmen tamamladı. 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme TFF'ye bildirildi. Kanté'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, çözümde destek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ÇÖP TOPLAYICILIKTAN ZİRVEYE

Bugün Fenerbahçe'nin yeni yıldızı olarak anılan N'Golo Kanté'nin hikâyesi, futbol sahalarının çok ötesinde bir hayat mücadelesi barındırıyor. 29 Mart 1991'de Paris'te, Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kanté, Rueil-Malmaison'da büyüdü. Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçirdi.

11 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ

Kanté'nin hayatı, henüz 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle daha da zorlaştı. Annesi temizlik işlerine giderken, Kanté ailesine destek olabilmek için sokak sokak dolaştı. O yıllar, onun karakterini ve hayata bakışını şekillendiren en önemli dönem oldu.

KİLOMETRELERCE YÜRÜYEREK HAYATA TUTUNDU

Kilometrelerce yürüyerek Paris sokaklarını temizleyen Kante, zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futbola yöneldi. 1998 Dünya Kupası'nda Fransa şampiyon olurken, o günün birinde bu kupayı kendisinin de kaldıracağından habersizdi. Zorluklarla dolu çocukluk, onu futbola yönlendiren en büyük motivasyon oldu.

FUTBOL OKULUYLA DEĞİŞEN KADER

Evinin yakınında açılan futbol okulunu öğrenmesi, Kanté'nin hayatındaki dönüm noktası oldu. Kısa sürede yeteneği fark edilen yıldız isim, JS Suresnes takımında futbola adım attı. Fiziksel olarak küçük yapısı nedeniyle uzun süre göz ardı edilse de, bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çekti.

"KİMSENİN ÖĞRETMEDİĞİ BİR DİSİPLİNİ VARDI"

Kanté'nin eski hocası, o günleri şu sözlerle anlatıyor:
"Bütün gün top çalmaya çalışırdı. Sahanın bir ucundan diğer ucuna koşmak onun doğal antrenmanıydı. Bu disiplini ona kimse öğretmedi."

35.8 MİLYON EUROLUK YILDIZ

JS Suresnes ve Boulogne'nin ardından Leicester City'ye uzanan yolculuk, Kanté'yi dünya futbolunun merkezine taşıdı. 2016 yılında 35.8 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu, artık tüm dünyanın konuştuğu bir isimdi.

ŞÖHRET GELDİ, MÜTEVAZILIK GİTMEDİ

Dev kulüplerde oynamasına rağmen Kanté, lüks yaşamdan her zaman uzak durdu. Düşük model arabası, sade telefonu ve gösterişten uzak hayatıyla dikkat çekti. Pahalı kuaförler yerine kulüp tesislerinin yakınındaki mahalle berberini tercih etti.

ÖĞRENCİLERİN SOFRASINA OTURAN YILDIZ

Sosyal medyadan gelen davetleri geri çevirmeyen Kanté, özellikle öğrencilerin evlerine misafir oldu. Onlarla aynı sofraya oturması, yıldız futbolcunun neden bu kadar sevildiğinin en net göstergelerinden biri oldu.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Kanté, kariyerinde Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşarken; Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İngiltere Kupası'nı kazandı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi zaferleri elde etti.

ARABİSTAN'DA DA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Deneyimli orta saha, Al-Ittihad formasıyla Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir kupa daha ekledi.

LÜKSTEN UZAK, AİLEYE YAKIN BİR HAYAT

Tatillerde gezmek yerine ailesiyle vakit geçirmeyi tercih eden Kanté, özel hayatında da sade çizgisini korudu. Ünlü isimler yerine köyünden bir kadınla evlenmesi, onun karakterini en iyi anlatan detaylardan biri oldu.

FENERBAHÇE'DE YENİ BİR HİKÂYE

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de sadece bir yıldızı değil; azmin, emeğin ve mütevazılığın sembolünü alkışlamaya hazırlanıyor.

