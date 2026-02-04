Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante eşittir mütevazılık: Çöp toplayıcılığından top kapma sanatçılığına...
Fenerbahçe camiasında heyecan dorukta! Dünyanın en iyi defansif orta sahalarından biri olarak kabul edilen, mütevazılığıyla futbol dünyasının "altın çocuğu" haline gelen N'Golo Kanté, artık sarı-lacivertli formayı terletecek. İşte Kante'nin yoksulluktan dünya yıldızlığına uzanan ilham veren hayat hikayesi...
Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan N'Golo Kanté transferini resmen tamamladı. 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme TFF'ye bildirildi. Kanté'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI
Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, çözümde destek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
ÇÖP TOPLAYICILIKTAN ZİRVEYE
Bugün Fenerbahçe'nin yeni yıldızı olarak anılan N'Golo Kanté'nin hikâyesi, futbol sahalarının çok ötesinde bir hayat mücadelesi barındırıyor. 29 Mart 1991'de Paris'te, Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kanté, Rueil-Malmaison'da büyüdü. Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçirdi.
11 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ
Kanté'nin hayatı, henüz 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle daha da zorlaştı. Annesi temizlik işlerine giderken, Kanté ailesine destek olabilmek için sokak sokak dolaştı. O yıllar, onun karakterini ve hayata bakışını şekillendiren en önemli dönem oldu.
KİLOMETRELERCE YÜRÜYEREK HAYATA TUTUNDU
Kilometrelerce yürüyerek Paris sokaklarını temizleyen Kante, zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futbola yöneldi. 1998 Dünya Kupası'nda Fransa şampiyon olurken, o günün birinde bu kupayı kendisinin de kaldıracağından habersizdi. Zorluklarla dolu çocukluk, onu futbola yönlendiren en büyük motivasyon oldu.