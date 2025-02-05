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Samsun ve Antalya'da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var

Türkiye, güne iki yolcu otobüsü kazasıyla uyandı. İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyona çarptığı kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı. Öte yandan Antalya’da da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:23
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Samsun ve Antalya’da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyona çarptığı kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)
Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)
Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi.

Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)

BİR KAZA HABERİ DE ANTALYA'DAN

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 10'U AĞIR, 28 YARALI

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Antalya'da meydana gelen kazadan görüntüAntalya'da meydana gelen kazadan görüntü

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8'i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

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