Samsun ve Antalya’da yolcu otobüsü kazası! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da meydana gelen otobüs kazasından görüntü (İHA)

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi.