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Sapkınlığa suç duyurusu! Fenomen Mükremin Gezgin için bakanlık düğmeye bastı

Sosyal medya hesabında çocukların yer aldığı bir video paylaşan fenomen Mükremin Gezgin için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık çocukların yer aldığı video nedeniyle Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 21:47
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SAPKINLIĞA SUÇ DUYURUSU!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.

ÇOCUKLARA TEPKİ ÇEKEN SORU

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin'in erkek çocuklarına 'ben kadınım değil mi?' diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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