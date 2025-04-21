Esenyurt’taki tekel bayii vahşetinde karar! İfadeleri kan dondurdu | 4 sanığın cezası belli oldu

Fotoğraf-A Haber Arşiv

"DÜKKANIMI HEP TARIYORLARDI CİNAYET İŞLEMEK İÇİN GELDİLER"

Duruşmada saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in müşteki ağabeyi Mehmet Erzen beyanda bulundu. Erzen beyanında, "Bu olay bir günde gerçekleşen bir şey değil geçmişi de var. Karşı taraf benim dükkanımı taradı, sonra ben onların dükkanını taradım. Bizi öldürmek için bunları yaptılar. Sağda solda tekeli basacağız diye konuşuyorlardı. Dükkanımı hep tarıyorlardı, ben de gelenleri vuruyordum ama kardeşim benim gibi değildi bu işlerle alakası yoktu. Oraya cinayet işlemek için geldiler. Benim öz kardeşim öldü, onun için her şeyi yaparım ama cezaevindeyim. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Beyanda bulunan diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"KAFASINA ATEŞ ETMEDİM, AYAKLARINA ATEŞ ETTİM"

Tutuklu sanık Tarık Özer savunmasında, "Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğlumu, kardeşimi, kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm. Öldürme kastım yoktu, sadece direncini kırıp elinden silahını almak istedim. Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim, kim öldürdüyse ortaya çıksın. Öldürmediğim bir insan için bana ceza vermeyin. Bir babayı, ağabeyi düşünün. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Hangi baba oğlunun, kardeşinin öldürülmesine müsaade eder. Ben olay nedeniyle maktulün ailesinden özür diliyorum. Kendi canımızı kurtarmak için böyle bir müdahalede bulundum. Kafasına ateş etmedim, öldürmek istesem bunu yapardım. Ayaklarına ateş ettim. Ben birini öldürecek bir insan değilim. Boşuna herkesin hayatı mahvoldu gitti. Ortaya silah çıkınca ben şuurumu kaybettim. Kardeşimi, kendimi, oğlumu korudum" dedi.