Sapık minibüs şoförü genç kıza kabusu yaşattı! Duraklarda durmadan devam etti

Minibüsçünün tacizine uğrayan E.R.Y.

'CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM'

E.R.Y., şoförün kendisini minibüste zorla tutmaya çalıştığını belirterek, "Yargıya güveniyorum ve ileri de avukat olmak istiyorum. Ben ve benim gibi genç kızların bu şekilde mağdur olmasını istemiyorum. Yargının da bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Minibüse bindiğimde otobüs kartında bakiye yoktu. Nakit para vermek istedim ancak minibüs şoförü bunu kabul etmedi. 'Ben seni öylesine götürürüm' dedi. 'Ben bekarım, arkadaş olalım, istersen telefon ile istersen de normal görüşelim' dedi. Bu teklifi reddettim, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Minibüs şoförünün beni minibüste zorla tutmaya çalıştı, cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Y. ise "Kızıma sözlü tacizde ve ahlaksız tekliflerde bulunmuştur. Bu olaydan sonra kızım derslerine çalışamamakta, şehir içi dolmuşlarına binmekte bile zorlanmaktadır." diye konuştu.