Beşiktaş sahilinde tedirgin eden görüntü! Denizanalarıyla kaplandı

İstanbul Beşiktaş sahilindeki görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Sahil boyunca deniz analarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan denizanalarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"YÜZEYDE OLDUKLARI İÇİN GÖZÜKÜYOR"

Deniz anasının her zaman çok olmadığını söyleyen Aydın Kudu, "Ortaköy'de var, burada da var. Sorun yok ama bu doğada bir sürü değişiklik oluyor. Yüzeyde oldukları için gözüküyor" şeklinde konuştu.

Denizanası yoğunluğunu gören bir çocuk ise şaşkınlığını gizleyemedi.