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Beşiktaş sahilinde tedirgin eden görüntü! Denizanalarıyla kaplandı

İstanbul'da bayram havasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın etti. Bu noktalardan biri de Beşiktaş sahili oldu. Havanın tadını çıkaran vatandaşlar denizdeki görüntüyü fark edince dönüp bir kez daha baktı. Deniz analarının yoğunluğu şaşkına çevirdi. O anlar ise görenleri tedirgin etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:00
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BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE TEDİRGİN EDEN GÖRÜNTÜ!

İstanbul Beşiktaş sahilindeki görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Sahil boyunca deniz analarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan denizanalarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"YÜZEYDE OLDUKLARI İÇİN GÖZÜKÜYOR"

Deniz anasının her zaman çok olmadığını söyleyen Aydın Kudu, "Ortaköy'de var, burada da var. Sorun yok ama bu doğada bir sürü değişiklik oluyor. Yüzeyde oldukları için gözüküyor" şeklinde konuştu.

Denizanası yoğunluğunu gören bir çocuk ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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