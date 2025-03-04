Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerinde incelemelerde bulundu

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.