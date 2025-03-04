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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:26
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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.10 sıralarında Suruç- Birecik karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne gitmekte olan Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi kazadan görüntü (DHA)Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi kazadan görüntü (DHA)

Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de şarampole savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi kazadan görüntü (DHA)Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi kazadan görüntü (DHA)

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler ile otomobillerdeki Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz'ın (46) yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerinde incelemelerde bulunduŞanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerinde incelemelerde bulundu

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi kazadan görüntü (DHA)Şanlıurfa'da meydana gelen katliam gibi kazadan görüntü (DHA)

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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