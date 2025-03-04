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HMGS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-HMGS sınavı hangi tarihte?

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adaylar için zorunlu hale getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı, 2025 yılında da uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen sınav, hakim ve savcı yardımcılığı ile avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyenler için başarı şartı getirilen önemli bir adım olmuştu. Peki 2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 06:18
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HMGS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-HMGS sınavı hangi tarihte?

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınav, 2025 yılında iki kez yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, adaylar ilk sınav için bahar döneminde, ikinci sınav için ise sonbaharda başvuru yapabilecek. İşte 2025-HMGS'nin detaylı başvuru ve sınav takvimi…

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2025-HMGS/1: İlk Sınav Nisan Ayında

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ilk oturumu (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Sınava katılmak isteyen adaylar, 5 Mart - 17 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda. ÖSYM, başvuruların elektronik ortamda alınacağını duyurdu.

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2025-HMGS/2: Sonbahar Döneminde İkinci Fırsat

İlk sınavı kaçıran veya başarılı olamayan adaylar için ikinci bir şans daha var. 2025-HMGS/2, 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

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Bu oturum için başvurular 13 Ağustos - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

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