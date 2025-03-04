HMGS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025-HMGS sınavı hangi tarihte?

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınav, 2025 yılında iki kez yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, adaylar ilk sınav için bahar döneminde, ikinci sınav için ise sonbaharda başvuru yapabilecek. İşte 2025-HMGS'nin detaylı başvuru ve sınav takvimi…
2025-HMGS/1: İlk Sınav Nisan Ayında
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ilk oturumu (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar, 5 Mart - 17 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda. ÖSYM, başvuruların elektronik ortamda alınacağını duyurdu.