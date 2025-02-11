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Valilikler duyurdu! Eğitime kar engeli: 11 Şubat kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı noktalarında kar yağışı etkili oluyor. Bazı illerde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 11 Şubat'ta okulların tatil edildiği illerin listesi...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 01:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 01:34
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Valilikler duyurdu! Eğitime kar engeli: 11 Şubat kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarıları yapıldı. Bu uyarılar sonrası bazı noktalarda kar yağışı etkili olmaya başladı.

Yapılan uyarılar sonrası 11 Şubat günü için valiliklerden kar tatili açıklamaları geldi.

Eğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA ArşivEğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA Arşiv

Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Atakum ilçesi Sarayköy ilk ve ortaokulu ile Özeren ilk ve ortaokulunda bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA ArşivEğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA Arşiv

ÇORUM

Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

Eğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA ArşivEğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA Arşiv

ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

Eğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA ArşivEğitime kar engeli! | Fotoğraf-AA Arşiv

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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