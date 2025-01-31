Dijital tehlike büyüyor: Oyun ve sosyal medya bağımlılığı alarm veriyor! Çocuklar risk altında

Teknoloji çağında çocukların dijital dünya ile ilişkisi giderek daha fazla tartışma konusu olurken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı araştırma endişe verici sonuçları gözler önüne serdi. 81 ilde 21 bin öğrenciyle yapılan çalışma, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun ve sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu ortaya koydu.

BTK yetkilileri, "Bu oranlar, dijital bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor" diyerek velileri uyarırken, A Haber ekibi konuyu uzmanlarla ele aldı.

BAĞIMLILIK ORANLARI KORKUTUCU BOYUTTA!

Araştırma sonuçlarına göre, dijital oyun bağımlılığı açısından lise öğrencilerinin %35'i, ortaokul öğrencilerinin ise %36'sı çok riskli grupta yer alıyor. Sosyal medya bağımlılığı ise lise öğrencilerinde %50, ortaokulda %35 olarak ölçüldü.

Sosyal Medya Bağımlılığı Oranı:

📌 Lise öğrencileri: %50

📌 Ortaokul öğrencileri: %35

Dijital Oyun Bağımlılığı Oranı:

📌 Lise öğrencileri: %35

📌 Ortaokul öğrencileri: %36

Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün

UZMANLAR UYARIYOR: DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

A Haber'e konuşan Çocuk Gelişim Uzmanı Emine Ergün, bağımlılığın altında yatan sebepleri şöyle açıkladı:

"Çocuklar, ebeveynlerini rol model alıyor. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden akran zorbalığına maruz kalıyorlar. 'Senin hesabın yok mu?', 'Bu oyunu oynamıyor musun?' gibi sorular, sosyal çevrede kabul edilme kaygısı yaratıyor. Bu yüzden ailelerin, çocuklarının dijital alışkanlıklarını yakından takip etmesi gerekiyor."

Ailelerin dijital medya konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, "16 yaşından önce çocukların kendi adına sosyal medya hesabı açmaması gerekiyor. Eğer bir ihtiyaç varsa, ebeveyn telefonları üzerinden denetimli bir şekilde kullanılabilir" dedi.

SOKAK RÖPORTAJLARINDA ÇARPICI GÖRÜŞLER

📌 Bir İngilizce öğretmeni: "Akşama kadar okulda telefonları topluyoruz, son derste 1 dakikalığına geri verince 30 saniye içinde oyun açıyorlar."

📌 Bir veli: "Bizim zamanımızda telefonu elimizden alınca sorun çıkmazdı, şimdi çocuklar sinir krizine giriyor, telefonu yere atıyorlar!"

📌 Bir öğrenci: "Abim iki saat oynuyor, annem bir şey demiyor."

BTK yetkilileri ve uzmanlar, dijital bağımlılıkla mücadelede ebeveyn denetiminin şart olduğunu belirterek, çocukların ekran sürelerinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.