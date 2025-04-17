Sanayi sitesinde gaz kaçağı dehşeti! Sigara yakmak isterken 8 kişiyi yaraladı

Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde bir oto tamir servisinde gaz kaçağı fark edilmeyince, sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla büyük bir facia yaşandı. Parlamayla birlikte iş yerini alevler sararken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

FOTOĞRAF: İHA

LPG TANKI TAMİRİ SIRASINDA GAZ KAÇAĞI OLUŞTU

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir otogaz servis istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AIZ 629 plakalı Tofaş marka otomobilin LPG tankı bakımı sırasında gaz kaçağı oluştu. Ancak iş yeri sahibi E.Ç. ve çalışanlar, bu kaçağı fark edemedi.