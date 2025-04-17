Sanayi sitesinde gaz kaçağı dehşeti! Sigara yakmak isterken 8 kişiyi yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir oto tamir servisinde gaz kaçağı fark edilmeyince, sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla büyük bir facia yaşandı. Parlamayla birlikte iş yerini alevler sararken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
LPG TANKI TAMİRİ SIRASINDA GAZ KAÇAĞI OLUŞTU
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir otogaz servis istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AIZ 629 plakalı Tofaş marka otomobilin LPG tankı bakımı sırasında gaz kaçağı oluştu. Ancak iş yeri sahibi E.Ç. ve çalışanlar, bu kaçağı fark edemedi.
ÇAKMAK PARLADI, ALEVLER DÜKKANI SARDI
Gazın dükkân içerisine dolmasıyla birlikte, sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakması sonucu gaz aniden parladı. Parlamanın ardından iş yerini alevler sardı. Ortaya çıkan şiddetli gürültüyle çevredeki esnaflar paniğe kapıldı.
8 YARALI 3'Ü AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. Olayda vücudunda yanık oluşan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gaz kaçağının sebebi ve güvenlik ihlallerinin olup olmadığı araştırılıyor.