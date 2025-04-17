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Sanayi sitesinde gaz kaçağı dehşeti! Sigara yakmak isterken 8 kişiyi yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde LPG istasyonunda yakılan sigara faciaya neden oldu. Otogaz servis istasyonuna bakım için getirilen otomobildeki gaz kaçağı çakmakla yakılan sigara ile birlikte bir anda parladı. İstasyonda can pazarı yaşanırken olayda 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 22:01
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Sanayi sitesinde gaz kaçağı dehşeti! Sigara yakmak isterken 8 kişiyi yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir oto tamir servisinde gaz kaçağı fark edilmeyince, sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakmasıyla büyük bir facia yaşandı. Parlamayla birlikte iş yerini alevler sararken, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

LPG TANKI TAMİRİ SIRASINDA GAZ KAÇAĞI OLUŞTU

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 3. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir otogaz servis istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AIZ 629 plakalı Tofaş marka otomobilin LPG tankı bakımı sırasında gaz kaçağı oluştu. Ancak iş yeri sahibi E.Ç. ve çalışanlar, bu kaçağı fark edemedi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

ÇAKMAK PARLADI, ALEVLER DÜKKANI SARDI

Gazın dükkân içerisine dolmasıyla birlikte, sigara yakmak isteyen bir çalışanın çakmağı çakması sonucu gaz aniden parladı. Parlamanın ardından iş yerini alevler sardı. Ortaya çıkan şiddetli gürültüyle çevredeki esnaflar paniğe kapıldı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

8 YARALI 3'Ü AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. Olayda vücudunda yanık oluşan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gaz kaçağının sebebi ve güvenlik ihlallerinin olup olmadığı araştırılıyor.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

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