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Avcılar'da şaşkına çeviren anlar! Bina yıkıldı şoke eden gerçek ortaya çıktı

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 katlı bir bina yıkıldı. Binanın bitişiğindeki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıkarken ortaya ilginç anlar anbean kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 21:20
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BİNA YIKILDI ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.

-BİNA YIKILDI ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı.

2 ODANIN DUVARI YOK!

Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.

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