Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kırkikindi yağmurları başlıyor

Nisan ayının ortalarında yağan kar yağışı yurdu terk ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.