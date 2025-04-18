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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kırkikindi yağmurları başlıyor

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu terk ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile yeni uyarıda bulundu. Sıcaklıklar bazı bölgelerde artarken, Anadolu'da kırkikindi yağmurları başlıyor. Peki yağışlar ne zaman başlayacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:47
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kırkikindi yağmurları başlıyor

Nisan ayının ortalarında yağan kar yağışı yurdu terk ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, haritada yağışların geri geleceği görüldü. Anadolu'da etkili olacak yağışların 'kırkikindi yağışları' olarak bilinen mevsim yağmurları olduğu belirtildi. Yeni harita hafta sonu plan yapanları da yakından ilgilendiriyor.

Kırkikindi: Genellikle Orta Anadolu'da ikindi zamanı yağan sürekli yağmurlar.

Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı (AA)Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)Ege'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz'de az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)Akdeniz'de az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor (AA)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor (AA)Güneydoğu Anadolu'da az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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