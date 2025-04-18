Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kırkikindi yağmurları başlıyor

Nisan ayının ortalarında yağan kar yağışı yurdu terk ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, haritada yağışların geri geleceği görüldü. Anadolu'da etkili olacak yağışların 'kırkikindi yağışları' olarak bilinen mevsim yağmurları olduğu belirtildi. Yeni harita hafta sonu plan yapanları da yakından ilgilendiriyor.
Kırkikindi: Genellikle Orta Anadolu'da ikindi zamanı yağan sürekli yağmurlar.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu