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Bursa'da film sahnesini aratmayan anlar! Oyuncak silahla soygun

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kar maskesi takan şüpheli elindeki oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı. Kuyumcu oyuncak silahı fark etti ve sonrasında yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 00:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:38
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FİLM SAHNESİNİ ARATMAYAN ANLAR!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kar maskesi takan şüphelinin oyuncak silahla kuyumcuyu soyma girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülbahçe Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda oyuncak silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.

OYUNCAK SİLAHLI SOYGUN KAMERADA!

İşyeri sahibi, altınları doldururken zanlının elindeki silahın oyuncak olduğunu fark etti. Bunun üzerine iş yeri sahibiyle boğuşmanın ardından kaçan şüpheliyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Soygun girişimi ve işyeri sahibiyle şüphelinin boğuştuğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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