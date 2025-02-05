Kapalıçarşı’da ’kara para’ operasyonu! Şüpheliler parayı böyle aklamış

Bu gelirin yurtdışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen 'in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş… Para Kohen'in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirmiş… Bu yolla da yurtdışına aktarılmış… (Küçük bir notu da ekleyeyim. Kohen sülalesini hepiniz tanırsınız. Serhan Mark Kohen o ailenin Türkiye'de polimer işi yapan üyelerinden biri… 2021'de Kohen'in kurduğu kripto bot sistemini yazmıştım… Arbitraj gelirlerinden paraya para demediğini de… Esasında Seral Polimer'in faaliyetleri izinsiz…)

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon



Lafı uzatmayayım…

Belli ki, kara para konusunda mücadele son sürat sürecek. Hatırlayın, eskiden suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, kadın ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, organ ticareti, ihaleye fesat karıştırma gibi alanlardan elde ettikleri paraları, küçük uçakların kargo bölümlerinde Karayipler'e taşırdı. Orada ufak tefek bankalar bu şüpheli parayı büyük komisyonla alırdı. Daha sonra kara paracılar suç gelirini yasal bir gelir gibi gösterip mali sisteme dahil etmek için şirinler yönteminden off-shore'lara, paravan şirketlerden döviz bürolarına, göstermelik şirketlerden hayali ihracata kadar pek çok yönteme sarıldılar. Son dönemde ise kripto paralar kullanılıyor. Geleneksel finansal sistemlerdeki denetim mekanizmaları kripto dünyasında halen eksik… Bu da suçluların dijital varlıkları kullanarak izlenmeden büyük miktarda parayı aklamalarına olanak sağlıyor. O nedenle hükümetin bir an önce bu regülasyonları tamamlaması gerekiyor.