Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)

5 YAŞA GELENE KADAR ÇOCUK YARDIMI



Bakan Göktaş, dün katıldığı TV yayınında esnek çalışma modellerini gündeme getireceklerini açıklarken, doğum yardımına da değindi.

Göktaş, "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım, 1 Ocak 2025 aile yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu annenin hesabına aylık yatırılacak. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Yardımlar çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek" dedi.