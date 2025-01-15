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Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir!

Hükümet, üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü “esnek çalışma” modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuyla ilgili müjdeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş verirken, gözler modelin nasıl uygulanacağına çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 08:35
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Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir!

Hükümet, "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanırken, sistemin ayrıntılarına ortaya çıkmaya başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş (AA)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş (AA)

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)

Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak. Çalışanların mali hakları korunurken, esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)

AYRI AYRI FORMÜLLER MERCEK ALTINDA

Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı. Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" üzerinde duruluyor.

Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)

Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım gün ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları olabileceği göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma modelinde, gün ve saat kısaltma üzerinde duruluyor. Saat kısaltma uygulaması daha ağır basıyor.

45 saat olan haftalık çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülebileceği ifade ediliyor. Esnek çalışma modelinin her meslek grubunu kapsamayacak. Çalışmalarda dünya örnekleri de masaya yatırıldı.

Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzenini içeriyor. Esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirket, haftada beş gün yerinde çalışmak yerine, çalışanlarının haftanın bir bölümünde uzaktan çalışmasına izin verebiliyor.

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)Haftalık 45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürülebilir (AHABER ARŞİV)

5 YAŞA GELENE KADAR ÇOCUK YARDIMI

Bakan Göktaş, dün katıldığı TV yayınında esnek çalışma modellerini gündeme getireceklerini açıklarken, doğum yardımına da değindi.

Göktaş, "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım, 1 Ocak 2025 aile yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu annenin hesabına aylık yatırılacak. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Yardımlar çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek" dedi.

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