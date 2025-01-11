Sahte zemzemle 5 ayda 90 milyon TL kazandı! Zanlıdan pişkin savunma

Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı (İHA)

PİŞKİN SAVUNMA!

Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öne sürüldü.