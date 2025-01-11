Malibu’nun mucize evi! Etrafı küle döndü bir tek o ayakta kaldı

Los Angeles'ın batısındaki Santa Monica ile Malibu arasındaki Palisades yangını ve güneyde ise Pasadena yakınlarındaki Eaton yangını, Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangınlar olarak kayıtlara geçti. İki yangında 34 bin dönümden (13 bin 750 hektar) fazla alan küle döndü, çok sayıda yerleşim alanı yok oldu.
HOLLYWOOD'U "YOK EDEN" YANGIN
Yetkililer, Eaton yangınında 4 bin-5 bin yapının hasar gördüğünü veya küle döndüğünü, Palisades yangınında ise 5 bin 300 yapının hasar aldığını veya tamamen yandığını açıkladı. Los Angeles Coutny Şerifi Robert Luna can kaybı sayının artmasından endişe ettiklerini ifade ederek, bölgeye atom bombası atılmış gibi göründüğünü ve iyi haberler beklemediğini söyledi. Her gün milyarlarca dolar artmaya devam eden yangının maliyetinin ise şu ana kadar 135 milyar ile 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
California'da ünlü isimlere ait evler de yanan binlerce yapı arasında yer alıyor. Billy Crystal, Paris Hilton, Eugene Levy, Billy Crystal ve Jennifer Grey gibi ünlü isimler evlerinin yandığını açıkladı.
MUCİZE EV ABD BASININDA
Film sahnelerinden fırlamış gibi gözüken fotoğraflarda hiç hasar almamış bir ev dikkatleri üzerine çekti. ABD basınının "mucize ev" olarak bahsettiği o malikanenin sahibi belli oldu.
SAHİBİ SIRRINI AÇIKLADI
Ülke basınında yer alan haberlere göre 9 milyon dolarlık Malibu malikanesi, Teksaslı emekli atık yönetimi patronu ve evli, üç çocuk babası David Steiner'ındı. Etrafındaki tüm evler kül olurken Steiner'ın üç katlı malikanesi, akılalmaz bir şekilde sağlam kaldı. ABD basınına konuşan Steiner, yanmayan evinin sırrını açıkladı.
ETRAFI KÜLE DÖNDÜ
Steiner, "Komşumun evinin yıkıldığını gördüm ve evi satın aldığım müteahhit bana, sizin eviniz de yıkılacak gibi görünüyor dedi. Videolar kasvetli bir tablo çiziliyordu, her yerde yoğun duman, yükselen alevler ve yıkım vardı. Evi kaybettiğimizi düşündüm ancak insanlar bana eviniz haberlerde yer alıyor diyerek ulaştılar ve gerçeği görünce şoke oldum." sözlerini kullandı.
ÖZEL TASARLANMIŞ
Buna göre söz konusu ev, depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Taş duvarlarla kaplı olan evin yangına dayanıklı bir çatısı ve yanında yer aldığı okyanusun sert dalgalarına ve olası bir tsunami felaketine dayanması için 15 metre derinliğe kadar kaya tabanına çakılmış kazıklar gibi son derece sağlam bir yapıya sahip.